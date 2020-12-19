Alaçam Devlet Hastanesi'nde görevli doktor M.O.İ., polis merkezine giderek, Şanlıurfa'da doktorluk yapan karısı F.İ.'nin rahatsızlanarak yanına geldiğini, burada zaman zaman tartıştıklarını söyledi.

Eşi ve kendisinin koronavirüs testi yaptırdıklarını anlatan M.O.İ., eşinin testinin pozitif, kendisinin ise negatif çıktığını belirtti.

Evde aralarında çıkan tartışmada eşinin yüzüne tükürerek kendisine virüs bulaştırmak istediğini ve darbettiğini öne süren M.O.İ, eşinden şikayetçi oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

