Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Su kuyusu açarken göçük altında kalan 2 kişiden 1'i kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da su kuyusu açarken göçük altında kalan 2 kişiden 1'i kurtarıldı.
Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açarken göçük oluşması nedeniyle Mehmet Yalın ve Mehmet Köstekçi toprak altında kaldı.
Bölgeye gelen itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Saatlerce süren çalışma sonucu Mehmet Yalın göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Yalın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Halen göçük altında bulunan Mehmet Köstekçi'yi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: AFAD
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