Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısıtlamada top oynayan gençler polisi görünce kaçtı
Muş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek top oynayan gençler polis ekiplerini görünce kaçtı.
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince denetim yapan polis ekipleri, Muş'ta bir grup gencin okul bahçesinde futbol oynadığı ihbarını aldı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, gençleri yakalamaya çalıştı. Ancak polis aracını gören gençler, ara sokaklardan ve lahana tarlalarından kaçarak gözden kayboldu.
Haber: Şahin Şahin
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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