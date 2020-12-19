Keşap Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Yolağzı köyündeki çöp konteynerinin yanındaki köpek yavrularını fark etti. Ekipler, araca aldıkları 4 yavruya su ve yiyecek verdi.

Köpek yavruları, bakım ve tedavilerinin yapılması için Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı'na ulaştırıldı.

Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan köpekler, koruma altına alındı.

[Fotoğraf: AA]