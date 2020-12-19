Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çöpün yanına bırakılan köpek yavrularına jandarma sahip çıktı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da çöp konteynerinin yanına bırakılan 4 köpek yavrusunu, jandarma ekipleri hayvan barınağına götürdü.
Keşap Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Yolağzı köyündeki çöp konteynerinin yanındaki köpek yavrularını fark etti. Ekipler, araca aldıkları 4 yavruya su ve yiyecek verdi.
Köpek yavruları, bakım ve tedavilerinin yapılması için Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı'na ulaştırıldı.
Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan köpekler, koruma altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
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