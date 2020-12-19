Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van-Özalp kara yolunda kurulan tesiste incelemelerde bulundu, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Başdinç'ten bilgi aldı.

Bilmez, burada yaptığı açıklamada, günde ortalama 530 ton çöpün getirildiği tesiste, son teknoloji ürünü makinelerle elde edilen biyogazın elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü söyledi.

[Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, (sağ 2) Van-Özalp kara yolunda kurulan tesiste incelemelerde bulundu.]

Bu çevreci proje sayesinde üretilen enerjiyle 14 bin haneye elektrik verildiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Yapılan tesisle kentin çöp sorununu tamamen ortadan kaldırdık. Kent merkezine çok yakın bir yerde 3 milyon metreküp vahşi depolama alanı vardı. Mevcut yerin ıslah edilmesini sağladık. İkinci aşamada ise kentin tüm çöpünü bu merkezde ayrıştırıp, ekonomiye kazandırmayı planladık. Artık Van'ın çöpünden gelir elde ediyoruz. Elde edilen enerjiyle de 14 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz."