İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla, 3'ü de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, dün, Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde terör örgütü YPG/PKK saflarında çatışmalara katıldıkları ileri sürülen 5 zanlıyı tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda yakalamıştı.

Çadırlarda tabanca, 5 mermi ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

