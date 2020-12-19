Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'daki PKK operasyonda 1 kişi tutuklandı
Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla, 3'ü de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Jandarma ekipleri, dün, Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde terör örgütü YPG/PKK saflarında çatışmalara katıldıkları ileri sürülen 5 zanlıyı tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda yakalamıştı.
Çadırlarda tabanca, 5 mermi ve dijital materyaller ele geçirilmişti.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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