Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 12:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bahçede çalışan kadın domuz saldırısına uğradı
[Fotoğraf: İHA]
Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kadın, evinin yakınındaki bahçede yaban domuzunun saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.
Sabah saatlerinde çalışmak için bahçesine giden 60 yaşındaki Türkan Gülmez, bir anda yaban domuzun saldırısına uğradı.
Kadının bağırması üzerine domuz, köylüler tarafından etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan Türkan Gülmez de Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı kadının tedavisi devam ediyor.
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