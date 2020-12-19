İzmir'de Seferihisar ilçesindeki depremde, Rızabey Apartmanı'ndaki diş kliniğinde anneannesi Belgin Özcan ile cansız bedeni çıkarılan 6 yaşındaki Mahmut Baran Karael'in ismi Diyarbakır'ın Hazro ilçesindeki bir parka verildi.

İlçe merkezinde yapılan ve hizmete giren Mahmut Baran Karael parkında, çocuklar doyasıya eğleniyor.

Parkın yapımı için İzmir'den gelen İyi Kalpler 35 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali İligen, İzmir depreminin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

"Baran, Elif ve Ayda gibi bir mucize olması için beklediğimiz, gecelerce uyuyamadığımız ve dua ettiğimiz bir kardeşimizdi" diyen İligen, gönüllüler olarak çıktıkları yolculukta Baran'ın isminin yaşatılması için ilk projeyi Diyarbakır'da başlattıklarını kaydetti.

"Çocuklar yarınlarımızdır"

"Çocuklarımız yarınlarımızdır" diye çıkılan bu yolculukta ilk adımı Hazro ilçesinde attıklarını bildiren İligen, şöyle konuştu:

"Baran kardeşimizin adını her daim yaşatacağımız için mutluyuz, hüzünlüyüz ve buruğuz. Ama bütün çocuklarımızın sesine ortak olmak için böyle bir proje başlattık ve devamını getireceğiz. Yaptığımız parkta çocukların mutluluğu anlatılmayacak yaşanılacak bir duygudur. Baran'ın adına yaptığımız parkta, çocukların mutlu olmaları bizim için daha da mutluluk verici bir durumdur. Tüm gönüllüler adına gerçekleştirdiğimiz bir projedir. İzmir halkına dayanışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Depremde Baran'ı kaybettiklerini ve acısını derinden yaşadıklarını kaydeden İligen, "Parkta resmiyle beraber nice Baranlar yetişsin diye fidanlarımızı diktik. Burada çocukların mutluluğunu görmek Baran'ın üzüntüsüne ve yaralarımıza bir nebze de olsa su serpti. Çocukların mutlu olmasından dolayı biz de çok mutluyuz." diye konuştu.

"Baran da yanımızda olsaydı mutlu olurduk"

Parkta eğlenen çocuklardan 11 yaşındaki Asmin Güven, Baran Karael'in depremde hayatını kaybettiği için üzgün olduklarını aktararak, "Keşke Baran da aramızda olsaydı ve parkta oynasaydı. Parkı sevdik. Baran yanımızda olsaydı mutlu olurduk" ifadelerini kullandı.10 yaşındaki Berdan Dolan da "İlçemizde bu park onun için yapıldı. Keşke o da aramızda olsaydı" dedi.