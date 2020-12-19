İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören Nurullah Dal, 54 yaşında hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nurullah Dal için başsağlığı mesajı paylaştı.

Mesajında, "Bir süredir COVID-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Eğitim camiamızın başı sağ olsun" sözlerine yer verdi.

Bir süredir Covid-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.



Eğitim camiamızın başı sağ olsun. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 19, 2020

Nurullah Dal kimdir?

1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nurullah Dal, 2001-2008 yılları arasında Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2017 yılından beri de TÖZOK Başkanı olarak görev yapıyordu.