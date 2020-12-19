Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte içkiden bir kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişi daha hayatını kaybetti. Kent genelinde 12 kişinin tedavisi sürerken ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Dün sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan Mehmet S. yaşam mücadelesini kaybetti.
Daha önce Mehmet İ., İrfan Ç. ve Sümer Ç'nin de hayatını kaybettiği kentte, sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Kent genelindeki hastanelerde alkolden zehirlenen 12 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Bursa'da farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 16 kişi kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Sahte içkilerin satışıyla ilgili şüpheliler E.O. ve U.K'nin ardından Tekirdağ'da yakalanan M.H. ile Bursa'da gözaltına alınan B.B. ve M.G. de tutuklanmıştı.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol
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