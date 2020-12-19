Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kısıtlamayı ihlal eden 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, kumar oynadığı belirlenen 26 kişiye yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 81 bin 900 lira ceza verildi.
Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında kahvehane sahibinin de bulunduğu 26 kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi.
Bu kişilere toplam 81 bin 900 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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