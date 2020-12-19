Foça Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binada şüpheli hareketlerde bulunan bir grup insan gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, inşaatın bodrum ve birinci katında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye, İran, Mısır ve Afgan uyruklu 35 düzensiz göçmen olduğunu gördü.

Araçlarla emniyete götürülen düzensiz göçmenlerin, Fethiye İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bilgisi paylaşıldı.

Düzensiz göçmenlerden bazılarının yanlarında can yeleği bulundurduğu dikkatlerden kaçmadı.