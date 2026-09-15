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Türkiye
AA 15.09.2026 08:04

Iğdır'da 6. kattaki dairede yangın: 18 kişi tahliye edildi

Iğdır'da bir apartmanın 6. katındaki dairede çıkan yangında yoğun dumandan etkilenen biri çocuk 18 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Iğdır'da 6. kattaki dairede yangın: 18 kişi tahliye edildi

Topçular Mahallesi’ndeki bir binada İbrahim Topal'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede dairenin tamamını saran yangından yükselen yoğun duman apartmanın diğer bölümlerine de yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale edebilmek için ulaşımı engelleyen park halindeki araçların çekicilerle kaldırılmasını sağladı.

Ekipler, çevredeki binaların balkonlarından yangına müdahale etti.

Apartmanda mahsur kalarak dumandan etkilenen biri çocuk 18 kişi, yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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