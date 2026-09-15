Iğdır'da 6. kattaki dairede yangın: 18 kişi tahliye edildi

Topçular Mahallesi’ndeki bir binada İbrahim Topal'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede dairenin tamamını saran yangından yükselen yoğun duman apartmanın diğer bölümlerine de yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale edebilmek için ulaşımı engelleyen park halindeki araçların çekicilerle kaldırılmasını sağladı.

Ekipler, çevredeki binaların balkonlarından yangına müdahale etti.

Apartmanda mahsur kalarak dumandan etkilenen biri çocuk 18 kişi, yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale etti.