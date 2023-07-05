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Türkiye
AA 05.07.2023 22:29

Haramidere'de koku ve kirlilik oluştu

Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'de koku ve kirlilik oluştuğu gözlendi.

Haramidere'de koku ve kirlilik oluştu
[Fotograf: AA]

Çevredeki atık sular nedeniyle zaman zaman farklı renklerde akan derede mavi tabakalar ve köpükler oluştu. Dereye, kenarındaki bir kanaldan siyah sular karıştığı görüldü.

Haramidere'deki kirlilik ve kötü koku nedeniyle çevredeki vatandaşların şikayetleri de arttı.

Çevre sakinlerinden Aydın Çelik, birçok ilçeden büyük olan Esenyurt'ta bu görüntülerin hoş olmadığını ifade ederek, yetkililerden bir an önce bu sorunun çözülmesini talep ettiklerini söyledi.

Çelik, ''Buranın ıslah edilmesi lazım. Akşamları derenin kötü kokusu geliyor. Halk olarak bu kokudan, sivrisinek ve diğer haşerelerden çok rahatsızız. Burası yıllardır böyle. Vatandaş olarak yetkililerin ellerinden geleni yapmasını istiyoruz'' diye konuştu.

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