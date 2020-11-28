Denizlerde başlayan av sezonu ile birlikte balıkçılar, ağlarını sulara bırakmayı sürdürüyor.

Karadeniz’de deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte daha bol avlanan hamsinin lezzeti de arttı.

Kilosu 5 liraya kadar düştü

Sofraların vazgeçilmezi olan hamsi de yaşanan bolluğun ardından fiyatlar da geriledi. Kilosu 5 liraya kadar düşen hamsiye vatandaşlar ilgi gösteriyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Hamsi kaçmadan gelip alsınlar"

Trabzonlu balıkçı Yakup Bektaşoğlu, havaların soğumasıyla hamsinin lezzetinin de arttığını belirterek, "Hamsinin şimdi tam zamanı. Karın da yağması ile birlikte hamsi hem irilendi hem de lezzetlendi. Yemek ve yaz için hamsi tuzlamak isteyenler gecikmesinler. Şu anda hamsi hem bol hem de fiyatı uygun. 5 ila 10 lira arasında tezgahlarda hamsi yer alıyor. Hamsi kaçmadan vatandaşlar gelip alsınlar" dedi.