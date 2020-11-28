Kaza, gece saatlerinde Alifaki Mahallesi'nde meydana geldi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, Tarsus Cezaevi Kampüsü'ne midibüs ile mahkum bıraktı.

Dönüş yolunda sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi.

[Fotoğraf: DHA]

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 5 polis, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ömer Faruk Tekağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.