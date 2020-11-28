Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 07:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mersin'de polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 polis şehit oldu, 4 polis ise yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Alifaki Mahallesi'nde meydana geldi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, Tarsus Cezaevi Kampüsü'ne midibüs ile mahkum bıraktı.
Dönüş yolunda sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi.
[Fotoğraf: DHA]
Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 5 polis, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Ömer Faruk Tekağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.
Etiketler: Trafik Kazası Şehit
Sıradaki Haber
Hakkari'deki FETÖ davasında eski komutanlara hapis cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz