Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 08:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Terörle Mücadele Şube müdürlüğü Ekipleri DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik şafak operasyon düzenledi.
Daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler Yozgat Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonun detaylarını @trthaber muhabiri Abdurrahman Doğan aktardı. pic.twitter.com/zfm5BPWui3— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 28, 2020
Etiketler: DEAŞ Son Dakika Terör Örgütü
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