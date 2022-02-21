Gözaltında tutuldukları İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 8 şüphelinin, Falyalı cinayeti soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alındı.

İfade verme işlemlerinin ardından şüpheliler Mustafa Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Mehmet Faysal Söylemez, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Diğer 3 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevki gerçekleşti.

Silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti

KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı.

9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ile 18 Şubat'ta gözaltına alınan Celal B. ve Metin S'nin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, zanlılar bugün adliyeye getirilmişti.