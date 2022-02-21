Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
59 yaşındaki Ramazan Karaca, merkeze bağlı Çemberlitaş köyü yakınlarında yürüdüğü esnada dengesini kaybederek kayalıklara yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen AFAD ekipleri, halat yardımıyla Karaca'yı bulunduğu yerden kurtardı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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