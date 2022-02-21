Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te yolcu otobüsünde 5 kilo 200 gram esrar bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tatvan Küçüksu Yol Kontrol Noktasında yolcu otobüsü durduruldu.
Yapılan aramada, 5 parça halinde 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Bitlis Otobüs Uyuşturucu
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