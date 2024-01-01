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Türkiye
AA 01.01.2024 02:19

Hakkari'deki depremlerde 28 ev ve bir ahırda çatlaklar tespit edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen depremlerde 28 ev ve 1 ahırda çatlakların oluştuğu tespit edildi.

Hakkari'deki depremlerde 28 ev ve bir ahırda çatlaklar tespit edildi

Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamlığına giderek İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, ilgili kurum amirlerinden depremin meydana getirdiği tahribat ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çelik, Yüksekova merkezli meydana gelen 3,5, 4,4 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlerden sonra ivedi şekilde saha taramasının yapıldığını belirtti.

Hakkari'de art arda depremler
Hakkari'de art arda depremler

AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine gelen ihbarlar sonucu bölgeye hasar tespit ekiplerinin yönlendirildiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Yapılan tarama sonucunda genel hayata olumsuz yönde etki edebilecek bir tespit bulunmamakla birlikte gelen ihbarlar sonucunda 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edilmiş olup, bu çatlaklar için hasar tespit komisyonu görevlendirilmiştir. Ekiplerimiz olası bir artçı deprem nedeniyle oluşabilecek risklere karşı ivedilikle çalışmakta, vatandaşlarımız için gerekli bildirimler ve tedbirler alınacaktır." diye konuştu.

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Hakkari Deprem
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