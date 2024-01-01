2024'ün ilk bebekleri dünyaya geldi

Hatay, Adana, Konya... Hepsi farklı şehirlerde ama aynı duygularla karşıladı yeni yılı. Çiftlere yeni yılın ilk hediyesi bebekleri oldu. Aileler, 2024'e bebeklerini kucaklarına alarak girmenin mutluluğunu yaşadı.

Yeni yılın ilk bebeklerine isimleri de verildi.

Hatay'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeğinin doğduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca, yeni doğan bebeğin görüntülerini paylaştığı mesajında, "Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek" ifadelerini kullandı.

Yeni yılın ilk saatlerinde bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren baba Adem Tek, "Rabbim çocuğu olmayanlara da nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Yeni yılda doğmasını hiç beklemiyorduk, rabbim nasip etti." dedi.

Depremlerin ardından zor zamanlar geçirdiklerini söyleyen Tek, "2 kız çocuğum vardı bir de oğlum oldu. Zor günler geçirdik. İnşallah 2024 yılı herkes için daha güzel günlerin geçirileceği bir yıl olur." diye konuştu.

Hastane personeline teşekkür eden anne Fethiye Tek ise "Depremden sonra ailemize çok güzel bir müjde geldi. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca hocamıza da çok teşekkür ederim. Allah vatanımızı, milletimizi daim etsin. Hayırlı evlatlar yetiştirmemizi nasip etsin inşallah." şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yılın "ilk bebeklerini" ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde normal doğumla üçüncü bebeğini dünyaya getiren anne Aslı Deveci'yi ziyaret eden Göktaş, 3 kilo 650 gram doğan kız bebek Beril Ece'nin ömrünün uzun, bahtının güzel olması, sağlıkla büyümesi temennisinde bulundu.

Anne Deveci'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Göktaş, Beril Ece bebeği kucağına alarak yakından ilgilendi.

Ailenin diğer çocuklarıyla ilgili de bilgi alan Göktaş, "Kardeşleri şimdi heyecanlı bekliyorlardır." dedi.

Bakan Göktaş, ardından normal doğumla 3 kilo 350 gram olarak dünyaya gözlerini açan kız bebek Hatice Kübra'nın annesi Zeynep Cömert'i ziyaret etti.

Anne ve eşinin de aynı hastanede sağlık personeli olarak çalıştığını öğrenen Göktaş, "Bebekler bizim için çok kıymetli. Onlar bizim umudumuz, geleceğimiz." diye konuştu.

Ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Göktaş, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ettikleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Göktaş, Filistin'de yaşayan çocuklar için de yeni yıl dileğini paylaştı

Hem bebeklerin hem de annelerin gayet sağlıklı olduğunu belirten Göktaş, "Her doğan bebek bizim için çok kıymetli. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlanan bir nüfus var. Her doğan çocuk ülkemizin geleceği için oldukça kıymetli. Bakanlık olarak hem aile hem çocuk odaklı politikalar üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2024'ün sağlık ve esenlik getirmesini dileyen Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin'de bu gece dahi bombalar altında yeni yılı geçiren kadınlar ve çocuklar var. İnşallah ateşkes en kısa sürede sağlanır ve oradaki kadınlar ve çocuklar da sağlık ve huzura ererler. Bizler de Cumhurbaşkanı'mız önderliğinde din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın hiç kimseyi geride bırakmıyoruz. Her türlü çocukların, kadınların, ailelerin yanında oluyor, olmaya da devam ediyoruz. Dün Filistinli, Ukraynalı çocukları ziyaret ettik. Onlar da zor süreçlerden geçti. Sayın Emine Erdoğan'ın da destekleriyle Filistinli çocukları ülkemize getirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bir an önce ateşkes sağlanır. Bizler de mazlum coğrafyalardaki çocuklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kayseri'de yeni yıla doğan ilk bebek...

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği'nde, saat 00.02'de, 3 kilo 300 gram ağırlığında bebek dünyaya geldi.

Kezban ve Oğuz Alkan çifti, sağlıklı şekilde dünyaya gelen bebeklerine "Ceylin" ismini verdi.

Kezban Alkan, gazetecilere, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Tüm çocuklar için güzel bir yıl olmasını temenni eden Alkan,"Yeni yılın yeni bebeği olduğu için çok heyecanlıyım. Yeni yılın herkese güzellikler getirmesini diliyorum. Bize de yeni yılın ilk bebeği olması sürpriz oldu. Heyecanlı ve duygusalız. İkinci çocuğumuz." dedi.

Baba Oğuz Alkan da yeni yıla bebekleri ile girdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Dünyada tüm bebeklerin huzurlu bir hayat geçirmesi gerektiğini aktaran Alkan, Filistin'deki bebekler için de savaşın bitmesini diledi.

Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Ertuğrul Keklik de hastanelerinde 2024 yılının ilk bebeğinin dünyaya geldiğini aktardı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Arzu Karakaş Aydın ise bebeğin normal doğumla dünyaya geldiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da Alkan ailesini dünyaya gelen bebekleri için hastanede ziyaret etti.

Adana'da yılın ilk bebeği "Masal" oldu

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2024'ün ilk bebeği dünyaya geldi.

Ayşe ve Emrah Çelik çiftinin saat 00.00'da doğan kız bebeklerine, "Masal" ismi verildi.

Anne Ayşe Çelik, gazetecilere, bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

İkinci bebeği olduğunu belirten Çelik, "Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çok memnun kaldık. Tüm sağlık personellerinden Allah razı olsun. Teşekkür ederim." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Konya'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Konya'da 2024 yılının ilk bebeği Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğdu.

Kezban ve Halil İbrahim çiftinin kız bebekleri 3 kilo 750 gram ağırlığında doğdu. Saat 00:01'de dünyaya gözlerini açan bebek ile annesinin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.

Uyanık çifti, 22 yıllık evliliklerinde 3'üncü çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Aileyi hastanede ziyaret eden Konya Valisi Vahdettin Özkan, altın hediye ederek bebeğe sağlıklı ve uzun ömür diledi.

Ziyarete katılan İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da aileye yeni doğan hediye paketi verdi.

[Fotoğraf: AA]

Mardin, Bingöl ve Elazığ'da yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Mardin'de Kızıltepe Devlet Hastanesinde Havva ve İbrahim Çalka çiftinin 00.09'da 3 kilo 80 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğine "Muhammed Hüseyin ismi" verildi.

Anne Çalka, yeni yılın ilk dakikalarında anne olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "5'inci çocuğum oldu. 4 kızım vardı, şimdi erkek evladım da oldu. Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok mutluyum." dedi.

Baba Çalka da mutluluğunu dile getirerek, "Kız erkek bizim için fark etmiyor. Sağlıklı olması yeterli." ifadelerini kullandı.

Hastanede görevli Uzm. Dr. Hacı Eraslan da anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Hatica yeni yılın ilk dakikalarında gözlerini dünyaya açtı

Bingöl'de de yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Hatice" ismi verildi.

Gülsüm ve Ömer Arslan'ın çiftinin saat 00.00'da Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilen doğumla 2 kilo 670 gram ağırlığında doğan bebeklerine "Hatice" ismi verildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, aileyi ziyaret ederek, tebriklerini iletti.

Bebeğe altın hediye eden Usta, sağlıklı, uzun ömür temennisinde bulundu.

Anne Gülsüm Arslan, ilk bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Vali Usta, 2023 yılının son dakikalarında dünyaya gelen "Kerem" isimli bebek ve ailesini de ziyaret etti.

Elazığ'da 3 bebek dünyaya geldi

Elazığ'da 2024 yılının ilk bebekleri, "Eymen", "Asilhan" ve "Doğu" oldu.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Büşra ve Kadir Canpolat çiftinin ilk çocuğu "Eymen" bebek 3 kilo 600 gram olarak dünyaya geldi.

Ümmü Gülsüm ve Durukan Yağdıran çiftinin ikinci çocuğu "Asilhan" ise 4 kilo 100 gram ağırlığında doğdu.

Belgin ve Emre Erol çiftinin ikinci çocuğu "Doğu" bebek de 2 kilo 750 gram olarak dünyaya gözlerini açtı.

Vali Ömer Toraman ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ziyarette bulundukları yeni yılın ilk bebeklerine altın taktı.

