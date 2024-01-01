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Türkiye
AA 01.01.2024 00:28

Niğde’de akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü

Niğde'de 2 akrabasını tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti.

Niğde’de akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü
[Fotograf: AA]

Merkeze bağlı Ağcaşar köyünde kullanılmayan bir kıraathanenin önünde R.G., akrabaları A.G. ve R.G. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.G, tabancayla A.G. ve R.G'ye ateş etti.

İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, R.G. ile A.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından köydeki evine giden şüphelinin de intihar ettiği tespit edildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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