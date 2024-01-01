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Türkiye
AA 01.01.2024 00:41

İtfaiye erleri yeni yılı görev başında karşıladı

Başkentte, itfaiye çalışanları yeni yıla ailelerinden uzak, görev başında girdi.

İtfaiye erleri yeni yılı görev başında karşıladı
[Fotograf: AA]

2024'ü mesaide karşılayan itfaiye erleri, mutlu, sağlıklı ve afetsiz bir yıl dileğinde bulundu.

İtfaiye personeli Sultan Arife Eker, 1,5 yıldır itfaiye eri olarak görev yaptığını belirtti.

İlk yılbaşı görevi olduğunu ifade eden Eker, "Gece gündüz demeden her şeyin yanıp kül olduğu anlarda biz itfaiyeciler umudu koruyan, yangını söndürenleriz. Ankara halkının güvenliği için hazır halde bulunmaktayız." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Bir yanım hüzünlü bir yanım mutlu"

İtfaiye eri Ferhat İlhan ise 3 yıl önce Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığında göreve başladığını söyledi.

İkinci kez yılbaşında görev yaptığını ifade eden İlhan, ailesinden uzakta yılbaşı geçirdiğini belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yeni yılda kötü olayların yaşanmamasını temenni eden İlhan şunları söyledi:

"Bir yanım hüzünlü bir yanım mutlu. Hüzünlü olan tarafım ailemden uzağım. Onlar bensiz geçiriyor yılbaşını. Bir yanım da mutlu, çünkü bir vatandaşın canına el uzatabilmek onların yanında olabilmek, zor zamanlarında onlara el uzatabilmek beni mutlu ve huzurlu ediyor. 7/24 görevimizin başındayız."

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