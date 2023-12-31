Hakkari'de art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, 19:37'de merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
İlk depremin ardından saat 19:52'de 3,5 ve saat 20.06'da 4,5 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem daha kaydedildi.
"Olumsuz bir ihbar yok"
Hakkari Valisi Ali Çelik, şu ana kadar bir olumsuz durumun tespit edilmediğini açıkladı.
Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde meydana gelen #depremlere dair son durumu @trthaber’de değerlendiriyor. https://t.co/SPjW5fxTJo— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 31, 2023