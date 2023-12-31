Hakkari'de art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, 19:37'de merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

İlk depremin ardından saat 19:52'de 3,5 ve saat 20.06'da 4,5 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem daha kaydedildi.

"Olumsuz bir ihbar yok"

Hakkari Valisi Ali Çelik, şu ana kadar bir olumsuz durumun tespit edilmediğini açıkladı.