Hakkari'de öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Altınsu köyü Bermeş mevkisinde, köylerden aldığı öğrencileri ilçe merkezine götüren S.D. idaresindeki servis minibüsü, virajlı yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada şoför ile 13 öğrenci yaralandı.
öğrenci servisi kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 13 öğrenci, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.