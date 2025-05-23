Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Yarın ülke geneli parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimler güneşli, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin içi kesimleri yağışlı geçecek. Aynı gün Marmara ile Ege Bölgesi'nde toz taşımı hadisesi bekleniyor.

Pazar günü ise ülke geneli az bulutlu ve açık, Doğu Anadolu'nun doğusu, Marmara'nun kuzeybatısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in batısı yağışlı geçecek. Aynı gün Orta ve Batı Karadeniz, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun iç ve batısı ile Batı Akdeniz'in batısında toz taşınımı etkili olacak.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 33, İzmir'de 37, İstanbul'da 33, Antalya'da 29, Adana'da 33, Diyarbakır'da 35, Samsun'da 25, Erzurum'da 23, Trabzon'da 22 derece civarında seyredecek.

Öte yandan ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta başından itibaren azalarak iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.