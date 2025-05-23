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Türkiye
TRT Haber 23.05.2025 07:59

Dolandırıcı suç örgütlerine operasyon: 64 şüpheli tutuklandı

Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı.

Dolandırıcı suç örgütlerine operasyon: 64 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından  1 milyar 785 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne operayon düzenlendiğini ve suç örgütü üyesi 64 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Antalya, Artvin, Adana ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 35'i tutuklandı, 29’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerin, Antalya'da yeşil reçeteli ilaçları, sahte reçetelerle usulsüz sattıkları, Artvin'de cinsel içerikli ürün satan firmadan müşteri bilgilerini satın aldıkları ve kendilerini avukat, mali müşavir ve muhasebeci olarak tanıtarak "uzlaşı parası" talep ederek dolandırıcılık yaptıkları, Adana'da "yardım" adı altında ücretsiz alışveriş kartları dağıttıkları kişilerin bilgilerini ele geçirerek toplam 343 kişiyi dolandırdıkları, Balıkesir'de ise para karşılığı sahte engelli raporları düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda sahte sağlık raporu, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi.

MASAK raporlarına dayanılarak yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında 1 Milyar 785 Milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi.

Şüphelilere ait; 402 adet banka hesabı, 18 adet kripto varlık hesabı, 5 adet araç ve 2 adet konut, sahte engelli raporu ile usulsüz olarak alınan 12 adet otomobile el konuldu.

Valileri, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarını, Jandarmayı ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" dedi.

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