Açık 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.05.2025 11:37

Ege'deki bazı ilçelerde sıcaklıklar 42 dereceye kadar yükselecek

İzmir, Aydın ve Manisa'nın bazı ilçelerinde hafta sonu, Kuzey Afrika'dan gelen kavurucu hava dalgasının etkisiyle 41-42 dereceler görülecek.

Ege'deki bazı ilçelerde sıcaklıklar 42 dereceye kadar yükselecek
[Fotograf: AA]

Meteoroloji 2. Bölge Müdür Yardımcısı Rüştü Kırbaş, başta İzmir olmak üzere Aydın ve Manisa'da hafta sonu yaşanacak sıcaklık artışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hava sıcaklarının, hafta sonu mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkacağını vurgulayan Kırbaş, şöyle konuştu:

"Hava sıcaklıkları özellikle pazar günü pik seviyeye ulaşacak. Sıcaklıkların iç kesimlerde rekor kırmasını bekliyoruz. İzmir'in Bayındır, Tire, Torbalı gibi ilçelerinde, yine Aydın'ın iç kesimlerinde, Manisa'nın Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Salihli gibi ilçelerinde 41-42 dereceler görülecek. Mayıs ayı, yaklaşık 90 yıllık ölçüm değerlerinin üzerinde sıcaklık artışlarının görülebileceği bir dönem olacak."

Kırbaş, Türkiye'nin güney ve güneybatısından esen lodosun, Kuzey Afrika üzerinden sıcak hava dalgasını ve beraberinde çöl tozunu getirdiğini ifade etti.

Özellikle kıyı ve güney kesimlerin çöl tozundan etkileneceğini dile getiren Kırbaş, "Pazartesi gününe kadar olan yüksek sıcaklıklarda, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneşe direkt maruz kalmamalarını, kendilerini korumalarını, bol sıvı tüketmelerini öneriyoruz." dedi.

ETİKETLER
Hava Sıcaklıkları Ege Bölgesi Meteoroloji
Sıradaki Haber
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Araştırma: Yapay zeka, duygusal zeka testlerinde insanlardan daha doğru yanıtlar veriyor
12:35
Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı
12:18
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
12:04
"World" kredi kartı sözleşmelerine yönelik inceleme sonuçlandı
12:01
Ankara merkezli operasyonlarda 96 egzotik hayvan ele geçirildi
11:56
Okyanustaki hava olayları 5 ay önceden tahmin edilebilecek
7. Etnospor Kültür Festivali 2. gününde devam ediyor
7. Etnospor Kültür Festivali 2. gününde devam ediyor
FOTO FOKUS
Avustralya'da sel etkili oldu
Avustralya'da sel etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ