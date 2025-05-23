Evde ölü bulunan bebeğin ebeveynlerine 25'er yıl hapis cezası

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu anne Ayşegül ve tutuklu baba Suat Talay, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ile sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden gelen rapora göre sanıkların olay tarihi itibarıyla cezai ehliyetlerinin tam olduğunu taraflara bildirdi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık anne ve babanın iştirak halinde hareket ettikleri ve ihmali davranışla bebeğin ölümüne sebebiyet verdiklerini belirterek, anne Ayşegül ve baba Suat Talay'ın "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

"Çocuğuma ne olduğunu bilmiyorum"

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ayşegül Talay, bebeklerinin ölümüyle ilgili suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Çocuğuma ne olduğunu bilmiyorum. Tahliye ve beraat talep ederim." dedi.

Sanık Suat Talay da kız bebeklerinin bakımında ihmali bir davranışta bulunmadığını öne sürerek, "Çocuğumu kaybetmenin acısını yaşıyorum. Canım yanıyor. Kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Uzun süredir tutukluyum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ise şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evlerinde, 27 Mart 2023'te 2 aylık kız bebeklerinin ölü bulunmasıyla ilgili 10 Nisan 2023'te tutuklanan anne Ayşegül Talay ve 17 Nisan 2023'te tutuklanan baba Suat Talay hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.