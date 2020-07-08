Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakkari'de ayağı tele takılan ayı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ayağı tele takılan ayı, belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Emir Şaban Mahallesi'nde bir bahçede ayağı tele takılan ayıyı gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.
Bölgeye gelen belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ayıyı bayıltarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Daha sonra kendine gelen ayı doğal yaşam alanına döndü. Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç, bahçede ayağı tele takılan ayının, uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldığını söyledi.
Etiketler: mahsur kalan ayı Hakkari ayı ayağı tele takılan ayıSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 17:41
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