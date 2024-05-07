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Türkiye
AA 07.05.2024 22:39

Hakkari'de 4 kilogram kaçak altın ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaklaşık değeri 9 milyon 500 bin lira olan gümrük kaçağı 4 kilogram altın, 126 bin 895 Türk lirası ve 358 bin 430 dolar ele geçirildi.

Hakkari'de 4 kilogram kaçak altın ele geçirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü Beşikağaç mezrasındaki 3 ikamette arama yapıldı.

Milyonlarca liralık altın ve para ele geçirildi

Aramada, yaklaşık değeri 9 milyon 500 bin lira olan 4 kilogram gümrük kaçağı altın, 21 karton sigara, suçtan elde edildiği düşünülen 755 Irak dinarı, 126 bin 895 Türk lirası ve 358 bin 430 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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Altın Hakkari Kaçakçılık
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