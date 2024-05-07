Açık 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.05.2024 19:47

Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında 22 sanık Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Mahkeme, dava için duruşma günü belirleyecek.

Başsavcılık, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlamış, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

17 kişinin dosyası ayrıldı

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek.

ETİKETLER
Ankara Cinayet
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:26
İstanbul'da öğrencinin vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti
21:01
BM: Gazze'ye insani yardım sokamıyoruz
21:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuveyt'in İsrail zulmü karşısındaki tutumu önemli
20:31
İsrail Savunma Bakanı'ndan 'Refah'a saldırıların devam edeceği' mesajı
20:20
Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 188'e yükseldi
20:22
İnternetten tanıştığı kişilere 360 bin TL'sini kaptırdı
Filistinli öğrenciler okullarının yeniden açılması için gösteri düzenledi
Filistinli öğrenciler okullarının yeniden açılması için gösteri düzenledi
FOTO FOKUS
Filistin bayrağı TRT Haber'e emanet
Filistin bayrağı TRT Haber'e emanet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ