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Türkiye
AA 07.05.2024 17:05

Kredi kullandırma vaadiyle dolandırıcılık yapanlar tutuklandı

Malatya'da kredi kullandırma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kredi kullandırma vaadiyle dolandırıcılık yapanlar tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Y.K. ile T.D, kredi kullandırma vaadinde bulundukları Y.G'nin internet bankacılığı hesabından 360 bin lira kredi çekerek parayı farklı hesaplara aktardı.

Dolandırıldığını anlayan Y.G'nin polise şikayette bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Y.K, T.D. ile paranın hesaplarına aktarıldığı M.B. ve F.C.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.D. ile Y.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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