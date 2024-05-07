Yaşamını yitiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Levent Kaya, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Evli ve 1 çocuk babası Kaya için Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Belediye Başkanı Vahap Akay, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, kamu kurum müdürleri, sivil toplam örgütleri ve emniyet personeli katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende Kaya'nın öz geçmişi okundu ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Törende Kaya'nın ailesi ve meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, toprağa verileceği Artvin'e götürülmek üzere tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı.Kaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Artvin'e götürüldü.