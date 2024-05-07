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Türkiye
TRT Haber 07.05.2024 15:33

Donmak üzere olan hayvanların imdadına öğretmenler yetişti

Hakkari’nin Durankaya Beldesinde öğretmenler, yolda donmak üzere olan kuzuları okula götürdü.

Donmak üzere olan hayvanların imdadına öğretmenler yetişti
[Fotograf: TRT Haber]

Durankaya Beldesi Cumhuriyet İlk ve Orta Okuludan görevli öğretmenler, kent merkezinde beldeye hareket ederken, Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda yaylaya çıkarılmak üzere küçükbaş hayvan sürüsü ile karşılaştı.

Bölgede devam eden kar ve tipi yüzünden donma tehlikesi geçiren kuzuları özel araçlarına ve okula ait minibüse alan öğretmenler, kuzuları okula götürdü.

Donmak üzere olan hayvanların imdadına öğretmenler yetişti

Kuzuları donma tehlikesi geçirip kuzuların öldüğünü gören, öğretmenler hemen seferber olup kuzuları kendi şahsi araçları ile okula götürüp sıcak bir ortama kavuşturdu.

Kuzuları okulda bir odaya alan öğretmenler havanın açılması birlikte hayvanları okul bahçesine çıkardı.

Donmak üzere olan hayvanların imdadına öğretmenler yetişti

Havyan sürüsü sahibi öğretmenlere teşekkür etti. 

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