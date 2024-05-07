Donmak üzere olan hayvanların imdadına öğretmenler yetişti

Durankaya Beldesi Cumhuriyet İlk ve Orta Okuludan görevli öğretmenler, kent merkezinde beldeye hareket ederken, Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda yaylaya çıkarılmak üzere küçükbaş hayvan sürüsü ile karşılaştı.

Bölgede devam eden kar ve tipi yüzünden donma tehlikesi geçiren kuzuları özel araçlarına ve okula ait minibüse alan öğretmenler, kuzuları okula götürdü.

Kuzuları donma tehlikesi geçirip kuzuların öldüğünü gören, öğretmenler hemen seferber olup kuzuları kendi şahsi araçları ile okula götürüp sıcak bir ortama kavuşturdu.

Kuzuları okulda bir odaya alan öğretmenler havanın açılması birlikte hayvanları okul bahçesine çıkardı.

Havyan sürüsü sahibi öğretmenlere teşekkür etti.