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Türkiye
TRT Haber 07.05.2024 15:04

İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, karaya oturan yük gemisinin kurtarılarak Ahırkapı'ya çekilmesinin ardından normale döndü.

İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
[Fotograf: AA]

Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturdu.

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamlar olay yerine yönlendirildi.

İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki trafiğin geminin karaya oturması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyurdu. Kıyı emniyetine bağlı balık adamlarca yapılan su altı incelemesinin ardından acil müdahale gemisi Nene Hatun da bölgeye sevk edildi.

İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Sahil güvenlik ve deniz polisinin de yer aldığı ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda gemi, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Boğaz, yeniden gemi trafiğine açıldı

Kurtarma çalışmalarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Mendireği önlerinde karaya oturan ALEXIS isimli geminin Ahırkapı’ya çekilmesi sonrası, güney-kuzey yönlü olarak açıldığı bildirildi.

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İstanbul Boğazı Sahil Güvenlik Ukrayna Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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