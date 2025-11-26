Puslu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 26.11.2025 09:37

Hakkari'de 378 kilogram, Ağrı'da 773 litre uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından yürütülen uyuşturucu maddeye yönelik operasyonlar sonucu, Hakkari'de 378 kilogram, Ağrı'da 773 litre uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Hakkari'de 378 kilogram, Ağrı'da 773 litre uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Nsosyal hesabından yaptığı açıklamada, Yüksekova ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Hakkari ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Atak Timlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlediğini aktardı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre; operasyonlar sonucu, Hakkari'de 345 kilogram skunk ve 33 kg metamfetamin ile Ağrı'da 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yerlikaya, açıklamasında "Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Ağrı Ali Yerlikaya Hakkari Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
İstanbul'da DEAŞ’a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:35
Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro’nun 27 yıl hapis cezasının infazına hükmetti
10:31
Gazze kentinde yıkımları sürdüren işgalci İsrail, Han Yunus'a da topçu saldırısı düzenledi
10:26
İstanbul'da 355 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
10:23
Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
10:04
Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tubas kentine geniş çaplı saldırı başlattı
10:20
MEB'den "Mesleğim, Ailem ve Geleceğim" temalı öykü yarışması
Kemer'de coğrafi işaret günleri
Kemer'de coğrafi işaret günleri
FOTO FOKUS
TRT Ortak Yapımı tarihi belgesel: Kut'ül Amare
TRT Ortak Yapımı tarihi belgesel: Kut'ül Amare
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ