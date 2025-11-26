Hakkari'de 378 kilogram, Ağrı'da 773 litre uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Nsosyal hesabından yaptığı açıklamada, Yüksekova ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Hakkari ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Atak Timlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlediğini aktardı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre; operasyonlar sonucu, Hakkari'de 345 kilogram skunk ve 33 kg metamfetamin ile Ağrı'da 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yerlikaya, açıklamasında "Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.