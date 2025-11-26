Puslu 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.11.2025 08:33

Bartın'da inşaat alanında göçük: Yan apartman tahliye edildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde inşaat alanında gece saatlerinde yaşanan göçük nedeniyle yan apartmanın sakinleri tahliye edildi.

Bartın'da inşaat alanında göçük: Yan apartman tahliye edildi
[Fotograf: AA]

Bartın'ın Amasra ilçesi Kaleşah Mahallesi Çeşmi Cihan Sokak’ta bulunan Koru Evleri mevkisindeki inşaat alanında iş makinelerinin çalıştığı sırada çökme meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çökmenin meydana geldiği zemine bitişik olan ve 20 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayan 32 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenler, ilçedeki öğretmen evi ve polis evi gibi sosyal tesislere yönlendirildi.

Yapılan incelemelerde kaya kütlesinin ayrılıp koptuğu belirlendi.

Bartın'da inşaat alanında göçük: Yan apartman tahliye edildi

İnşaat çalışmasının durdurulduğu olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken tahliye edilen apartman girişine de şerit çekildi.

ETİKETLER
AFAD Bartın Polis
Sıradaki Haber
İstanbul'da kağıt ve plastik hurda deposunda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:14
Küresel piyasalar Fed'e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor
08:07
2030 teknolojisi: Yaklaşan yenilikler günlük hayatı kökten değiştirecek
08:03
ChatGPT, sesli konuşma özelliğini metin sohbetlerine entegre etti
08:03
Bilim insanları, organları çatlamadan dondurmayı başardı
07:36
Bilim insanları, Dünya’ya çarpan dev cismin kökenini açıkladı
07:34
Kan testiyle kanser teşhisinde umut veren gelişme
İzmir Buca'da belediye şantiyesinde çöp depolanmasına tepki
İzmir Buca'da belediye şantiyesinde çöp depolanmasına tepki
FOTO FOKUS
Şiddetli yağış nedeniyle Gazze'de çadırlar su altında kaldı
Şiddetli yağış nedeniyle Gazze'de çadırlar su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ