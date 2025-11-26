Puslu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.11.2025 09:29

İstanbul'da DEAŞ’a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı

İstanbul’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı madde temin ettikleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ’a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda, terör örgütü adına saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı temin eden ve aynı zamanda çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabancayla 90 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ETİKETLER
İstanbul DEAŞ Terör Örgütü
Sıradaki Haber
İSKİ çalışması yoğun trafiğe neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:35
Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro’nun 27 yıl hapis cezasının infazına hükmetti
10:31
Gazze kentinde yıkımları sürdüren işgalci İsrail, Han Yunus'a da topçu saldırısı düzenledi
10:26
İstanbul'da 355 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
10:23
Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
10:04
Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tubas kentine geniş çaplı saldırı başlattı
10:20
MEB'den "Mesleğim, Ailem ve Geleceğim" temalı öykü yarışması
Kemer'de coğrafi işaret günleri
Kemer'de coğrafi işaret günleri
FOTO FOKUS
TRT Ortak Yapımı tarihi belgesel: Kut'ül Amare
TRT Ortak Yapımı tarihi belgesel: Kut'ül Amare
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ