İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber