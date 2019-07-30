Türkiye
Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
30 Temmuz 2019 Salı 11:24 - Son Güncelleme 30 Temmuz 2019 Salı 11:30
İçişleri Bakanlığı, Hakkari kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce ortak operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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