Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ana binasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ilçedeki itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Konya merkez ve çevre ilçelerden 5 itfaiye aracı da olay yerine ulaştı. AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait araçların da katılımı ile yangına toplam 51 araç ve 103 personelle müdahale etti. Alevlere müdahale için Antalya ve Burdur'dan helikopter istendi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA