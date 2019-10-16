Türkiye
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları16 Ekim 2019 Çarşamba 04:48 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 05:30
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı, birinci sınıfa yükselen hakim ve savcıları açıkladı. Liste Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile 39 hakim, birinci sınıfa yükseldi.
Bunlarla birlikte 21 Cumhuriyet Savcısı ve 3 İdari Hakim de birinci sınıfa yükseldi.
Diğer yandan 2 yıllık yükselme sürelerini bitiren Adli Yargı Hakimi, Cumhuriyet Savcısı ve İdari Yargı Hakimlerinin listesi de Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: TRT Haber