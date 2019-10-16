Kocaeli'de bariyerlere çarpan tır alev aldı16 Ekim 2019 Çarşamba 03:44 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 03:48
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyerlere çarpan tırda yangın çıktı. Sürücü araçtan son anda kurtuldu.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyerlere çarpan tırın alev alması nedeniyle D-130 kara yolunda ulaşım aksadı.
D-130 kara yolunda İzmit yönüne giden Hakan Zengi'nin kullandığı tır, Vezirçiftliği Mahallesi Sanayi Kavşağı mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Manisa'dan yüklenen plastik kovaları Gebze'deki bir boya fabrikasına taşıyan tırın sürücüsü kazanın ardından kendini dışarı atarken, tır yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.
Kaza nedeniyle yolun İzmit istikameti trafiğe kapatıldı, araçlar yan yola yönlendirildi.
Kaynak: AA