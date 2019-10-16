Türkiye
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü16 Ekim 2019 Çarşamba 02:59 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 03:05
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: DHA]
Kaza, Konya-Afyonkarahisar kara yolunun Kadınhanı kavşağında meydana geldi.
Ercan Demir yönetimindeki otomobil, kavşakta motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Mehmet Dönmez ve Mehmet Kuş yola fırladı.
Ağır yaralanan Mehmet Dönmez olay yerinde, Mehmet Kuş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: TRT Haber, DHA
Etiketler: Konya kadınhanı Konya-Afyonkarahisar kara yolu