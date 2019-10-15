Türkiye
Aydın'da 2 bin 820 litre kaçak içki ele geçirildi15 Ekim 2019 Salı 23:23 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 23:30
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 bin 820 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Bağcılar Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada 2 bin 820 litre kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler S.D. ile B.D. İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
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