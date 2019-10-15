Türkiye
Bartın'da mucize kurtuluş güvenlik kamerasında15 Ekim 2019 Salı 21:57 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 22:56
Bartın'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada, yol kenarında bekleyen bir kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bartın'da Amasra yönüne seyreden bir otomobil, Arıt kavşağında aynı yöne dönüş yapan başka bir otomobille çarpıştı.
Yol kenarında bekleyen bir vatandaş, kaza olacağını saniyeler öncesinde fark ederek kenara çekildi ve otomobillerin çarpmasından son anda kurtuldu.
Yaralananın olmadığı kazada yayanın, otomobilin çarpmasından kıl payı kurtulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA