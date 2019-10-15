Türkiye

Bartın'da mucize kurtuluş güvenlik kamerasında

15 Ekim 2019 Salı 21:57 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 22:56

Bartın'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada, yol kenarında bekleyen bir kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.