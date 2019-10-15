Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Erzurum'un yanı sıra Muğla ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerindeki aramada kuru sıkı tabanca, bu silaha ait mermiler ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için yakalandıkları illerdeki emniyet müdürlüklerine götürüldü.

Kaynak: AA