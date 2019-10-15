Türkiye
FETÖ'den ihraç edilen firari hakim yakalandı15 Ekim 2019 Salı 19:00 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 19:06
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde FETÖ'ye üye olmaktan aranan firari hakim yakalandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu için hakimlikten ihraç edilen ve terör örgütüne üye olmaktan aranan İ.D'nin Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak köyüne geleceği bilgisini aldı.
Ekipler, firari hakimi titiz çalışma ve sıkı takip sonucu yakaladı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA