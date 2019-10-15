Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu için hakimlikten ihraç edilen ve terör örgütüne üye olmaktan aranan İ.D'nin Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak köyüne geleceği bilgisini aldı.

Ekipler, firari hakimi titiz çalışma ve sıkı takip sonucu yakaladı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA