Türkiye
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı15 Ekim 2019 Salı 18:51 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 19:04
Kütahya'nın Emet ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Kütayha'da üç araç zincirleme trafik kazasına k
Burak Doğruparmak yönetimindeki otomobil, Emet-Tavşanlı kara yolunun 5. kilometresinde, önce Hasan Öztürk'ün kullandığı hafif ticari araç, ardından da Harun Korkmaz idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Muharrem Karataş ve Serdar Muhammed Yılmaz yaralandı.
Dr. Fazıl Doğan Emet Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Serdar Muhammed Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: zincirleme trafik kazası Kütahya